الكويت.. 7 إصابات في حريق بمبنى سكني (صور)

أصيب سبعة أشخاص بينهم رجل إطفاء بالاختناق بعد اندلاع حريق في شقة داخل عمارة سكنية بمحافظة العاصمة الكويتية.

واندلعت النيران، صباح اليوم الثلاثاء، في شقة أرضية واقعة بمنطقة بنيد القار، ضمن عمارة تتكون من عشرة طوابق، ويقطنها نحو 90 شخصا.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد إخلاء العمارة، فيما أصيب سبعة أشخاص بالاختناق وحروق بسيطة، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى أحدهما رجل إطفاء تعرض للاختناق بسبب الدخان، والإصابة الثانية حرق في اليد لإحدى السيدات، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

إصابة ٧ أشخاص في حريق عمارة بمنطقة بنيد القار ورجال الإطفاء استدعوا قطاع الوقاية لاتخاذ اللازم بشأن العديد من المخالفات التي عثروا عليها في العمارة pic.twitter.com/aWNGlylPi0 — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) December 24, 2019

وقالت الإدارة العامة للإطفاء إنها ”واجهت الكثير من المخالفات داخل العمارة تسببت بإعاقة العمل، وقد تم استدعاء قطاع الوقاية لاتخاذ اللازم بشأن هذه المخالفات“.

وتتكرر الحرائق في مناطق مختلفة في الكويت بين الحين والآخر، بعضها تسبب بحالات وفاة، وكان آخر هذه الحرائق حريق جزئي بمحطة تحويل الكهرباء الرئيسة، يوم أمس الإثنين، والذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في محافظتي الفروانية والعاصمة.