الكويت تشكل لجنة للتحقيق بحريق محطة الكهرباء الرئيسة

كشفت مصادر كويتية، عزم وزير النفط وزير الكهرباء والماء، الدكتور خالد الفاضل، تشكيل لجنة فنية مستقلة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق الضخم في محطة التحويل الرئيسة (العمرية) الذي وقع في ساعات مبكرة من يوم الاثنين.

وقالت المصادر لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن اللجنة المتوقع إصدار قرار بتشكيلها يوم الثلاثاء، ستضم أساتذة من جامعة الكويت، ومن بين الأسماء المرشحة الدكتور نواف المطوع، والدكتور مشعل الشاهر، والدكتور أسامة النسيم.

وأوضحت المصادر أنه ”سيتم منح اللجنة الصلاحيات كاملة في البحث والتحقيق مع جميع المعنيين بالوزارة لتحديد المقصرين، على أن ترفع تقريرها مشفوعا بالنتائج والتوصيات خلال مدة لا تتجاوز شهرا“.

وتسبب الحريق الذي اندلع في جزء من محطة التحويل الرئيسة بانقطاع التيار الكهربائي عن بضع مناطق في محافظتي الفروانية والعاصمة بما فيها مطار الكويت الدولي، قبل أن تتدخل فرق الإطفاء والطوارئ التابعة لوزارة الكهرباء للسيطرة على الحريق.

واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية دون خسائر بشرية، فيما عاد التيار الكهربائي بالتدرج إلى المناطق التي عانت من انقطاعه بسبب الحريق.