عودة تدريجية للكهرباء في مطار الكويت بعد السيطرة على حريق

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، عن عودة تدريجية للتيار الكهربائي إلى مطار الكويت الدولي، بعد السيطرة على حريق اندلع في محطة التحويل الرئيسة ( العمرية)، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت الوزارة في تدوينات على موقع التواصل ”تويتر“، أن حريقا اندلع في جزء من محطة العمرية؛ ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظة الفروانية والعاصمة.

ولم تشر الوزارة إلى تأثر حركة الطيران بهذا الانقطاع المؤقت، حتى الساعة الـ (10:30 بالتوقيت المحلي).

وحسب الوزارة، انقطعت الكهرباء عن مناطق (العمرية، العارضية، جليب الشيوخ، الشيوخ الصناعية، الجيون، الفروانية، أشبيلية، والرحاب).

وتابعت الكهرباء: ”تواجدت فرق الطوارئ في الموقع وتم عمل اللازم وإعادة التيار بأسرع وقت ممكن بشكل تدريجي“.

وتأسس مطار الكويت الدولي عام 1962، ويقع في محافظة الفروانية على بعد 16 كيلومترا جنوب مدينة الكويت.‎