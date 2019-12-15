 مؤسسة البترول الكويتية: لا خسائر بشرية في حادث مجمع القطاع النفطي – إرم نيوز‬‎

مؤسسة البترول الكويتية: لا خسائر بشرية في حادث مجمع القطاع النفطي

مؤسسة البترول الكويتية: لا خسائر بشرية في حادث مجمع القطاع النفطي

المصدر: الأناضول

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، عدم وقوع أي إصابات بشرية في حريق اندلع بمجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ (شرق).

وذكرت المؤسسة في بيان، أن الحريق اندلع في مخزن آلات ميكانيكية بأحد ممرات مبنى المجمع، وتمت السيطرة عليه من جانب الطواقم الفنية.

وقالت إنها ”أمرت بتعطيل العمل في المبنى لحين إصلاح الأعطال المادية“، مؤكدة أنها ”تجري حاليًّا عمليات التأكد من سلامة محتويات المجمع، لتجنب أي تطورات“.

وأشارت إلى أنها أبلغت الموظفين بعدم التواجد في المبنى لحين التأكد من سلامته، وسيتم تشكيل فريق تحقيق حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.

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