 مؤسسة البترول الكويتية تجمع قرضًا متجددًا بمليار دولار

تضع مؤسسة البترول الكويتية اللمسات الأخيرة على قرض بقيمة مليار دولار مع مجموعة صغيرة من البنوك العالمية، وفق ما نقلت ”رويترز“ عن مصادر اليوم الثلاثاء.

يأتي القرض، وهو تسهيل ائتماني متجدد، وسط تباطؤ سوق القروض الإقليمية مع إقبال المقترضين بشكل متزايد على جمع التمويل عبر السندات للاستفادة من أسعار الفائدة الأقل.

ولم ترد المؤسسة النفطية المملوكة للدولة على طلب التعليق.

وتخطط المؤسسة لاستثمار مئات المليارات من الدولارات بحلول 2040، إذ تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 4.75 مليون برميل يوميًا بحلول ذلك الموعد.

وذكر أحد المصادر أن من المرجح استكمال القرض الجديد في أيلول/ سبتمبر، أو تشرين الأول/ أكتوبر.

كانت مصادر قد أبلغت ”رويترز“ الشهر الماضي، أن مؤسسة البترول الكويتية، التي تقدم لها المشورة شركة الوطني للاستثمار (إن.بي.كيه كابيتال)، أجرت مباحثات في الآونة الأخيرة مع بنوك كويتية بخصوص قرض منفصل.