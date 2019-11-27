سامبا كابيتال: اكتتاب الأفراد في أرامكو السعودية 8.7 مليار دولار

بلغ اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية 32.57 مليار ريال سعودي (8.7 مليار دولار)، اليوم الأربعاء، بحسب ما قاله مدير الاكتتاب سامبا كابيتال.

ويخطط عملاق النفط لبيع 1.5 %من الشركة بما يعادل نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي في نطاق 30 إلى 32 ريالًا، مما يقدر قيمة الطرح الأولي بما يصل إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وتقول أرامكو إن المستثمرين الأفراد سيغطون ما لا يقل عن ثلث البيع، وأمامهم حتى 28 نوفمبر /تشرين الثاني للاكتتاب.

وقال بيان سامبا إن حوالي 3.72 مليون مستثمر من الأفراد اكتتبوا في 1.017 مليار سهم بحلول الثامنة مساء (1700 بتوقيت غرينتش).

والطرح الأولي هو حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.