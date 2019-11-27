الإعلامية السعودية نادين البدير ترد على المشككين في جنسيتها

أبدت الإعلامية السعودية نادين البدير غضبها الشديد من تشكيك البعض في جنسيتها، بعدما اتهمت بأنها أجنبية ومنحت الجنسية السعودية، خاصة وأن الكثير من معتقداتها وأفكارها مختلفة، بينما وصفها آخرون بأنها إماراتية.

ونشرت نادين تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلة: ”‏معروف أني سعودية من مدينة العلا الحبيبة.. وأتشرف بالإمارات، بلد عشت فيه لسنوات.. أنا سعودية أبًا عن جد.. لم تبقَ جنسية إلا وزعموا أني أحملها.. لكن على المتشددين ومراهقي تويتر تحملي؛ وتحمل أني سعودية وابنة بلدهم وأحمل فكرًا مختلفًا عنهم.. هذا قدرهم وهذا قدري!“.

معروف أني سعودية من مدينة العلا الحبيبة .. و أتشرف بالإمارات، بلد عشت فيه لسنوات.

أنا سعودية أباً عن جد..

لم تبق جنسية إلا و زعموا أني أحملها…

لكن على المتشددين ومراهقي تويتر تحملي؛ وتحمل أني سعودية وابنة بلدهم وأحمل فكراً مختلفاً عنهم.. هذا قدرهم وهذا قدري ! @saudalshamari8 https://t.co/emddk6c7V3 — نادين البدير (@nadinealbdear) November 27, 2019

ونادين البدير من الإعلاميات السعوديات اللاتي يمتلكن أفكارًا واتجاهات دائمًا ما تعرضها لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من متابعيها، واصفين إياها بالغريبة على المجتمع.

ودائمًا ما تثير الإعلامية السعودية الجدل ببرنامجها ”اتجاهات“، وكان أبرز الأحداث انسحاب أحد ضيوفها من الاستوديو على الهواء مباشرةً عقب رفع صوتها في وجهه.

وكانت البدير تستضيف عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور موفق الرويلي، وضيوفًا آخرين؛ للحديث عن الشهادات الوهمية التي يعد الرويلي أحد أبرز الناشطين في مكافحة انتشارها، عندما طلبت منه مغادرة الاستوديو.

واندلع الخلاف في حلقة البرنامج عندما رفض الرويلي الإجابة على سؤال من أحد ضيوف البرنامج حول مصدر شهادته، وانهالت الانتقادات على البدير، وطالبها البعض بالاعتذار من ضيفها، فيما ذهب البعض لأبعد من ذلك وطالب إدارة القناة السعودية الخاصة المملوكة لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بالتدخل وفصلها نهائيًا.

وكانت نادين البدير قد انتقدت الليبراليين الخليجيين عمومًا والسعوديين خاصة، بأنهم لا ينتهجون في حياتهم الخاصة المبادئ التي يدعون إليها، مثل الالتزام بزوجة واحدة أو السماح لزوجاتهم وبناتهم بالخروج والاختلاط بالرجال في المنتديات العامة، كما انتقدت النساء ممن ينادين بالحريات والليبرالية ولا يمارسن ما يدعين إليه.