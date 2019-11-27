تقدير تكلفة مشروع مصفاة هندية لأرامكو وأدنوك 70 مليار دولار

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، بأن تكلفة مشروع مصفاة نفط وبتروكيماويات عملاقة ستبنيها في الهند أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من المتوقع أن تبلغ 70 مليار دولار.

وراجع مجلس اقتصادي مشترك بين الإمارات والسعودية مشروع المجمع المزمع، اليوم، خلال اجتماع على هامش زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي إلى الإمارات.

وقال بيان: ”التكلفة التقديرية المبدئية تبلغ 70 مليار دولار“.

وكانت مصادر أبلغت رويترز أن المصفاة الساحلية ستقام بطاقة 1.2 مليون برميل يوميًا في ولاية ماهاراشترا الغربية على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوبي مومباي.

وفي سبتمبر/أيلول، قال وزير النفط الهندي إن تكلفة المصفاة ستتجاوز الخطة الأصلية البالغة 45 مليار دولار.