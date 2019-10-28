وزير النفط السعودي يجتمع بنظيره الأمريكي في الرياض

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان التقى نظيره الأمريكي ريك بيري في الرياض، اليوم الإثنين، مضيفة أن البلدين سيعملان معًا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وبحسب الوكالة الرسمية، بحث الوزيران أسواق النفط ودور أوبك والمنتجين من خارجها في تنسيق إنتاج الخام وتحقيق الاستقرار في الأسواق، والمخاطر التي تهدد منشآت النفط في الخليج.

واجتمع وزير الطاقة السعودي أيضًا بوزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا حيث بحثا فرص الاستثمار بين البلدين وأسواق النفط والتعاون بين دول أوبك+ لصيانة استقرار الأسواق.

وشدد الوزير السعودي على دور المملكة كمورد موثوق للنفط الخام في تحقيق استقرار السوق، والتزامها الكامل بتوفير هذه السلعة الاستراتيجية.