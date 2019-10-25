روسيا تشيد باحترافية السعودية بعد الاستعادة السريعة لطاقتها الإنتاجية من النفط إثر هجمات أرامكو 

أشادت وزارة الطاقة الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، باحترافية وموثوقية المملكة العربية السعودية، على خلفية استعادتها طاقتها الإنتاجية من النفط، بعد تأثرها بالهجمات التي استهدفت منشأتين لشركة أرامكو.

ويأتي البيان بعد يوم من قول إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لعملاق النفط الروسي روسنفت: إن هجمات سبتمبر أيلول على منشأتي نفط سعوديتين تلقي بظلال من الشك على إمكانية الاعتماد على المملكة كمورد.

وقالت الوزارة: ”الاسترجاع السريع للطاقة الإنتاجية في السعودية بعد هجمات الطائرات المسيرة يبرز مجددًا احترافية وموثوقية أكبر المنتجين في الصناعة.. تواصل روسيا التعاون النشط مع السعودية وشركاء أوبك+ من أجل تحسين استقرار السوق والقدرة على التنبؤ بها.“

أوبك+ تحالف لأعضاء أوبك ومنتجون كبار آخرون، من بينهم روسيا، تطبق دوله منذ يناير كانون الثاني اتفاقًا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميًا بهدف دعم السوق.

وينتهي الاتفاق في مارس آذار 2020 ويجتمع المنتجون لمراجعة السياسة في الخامس والسادس من ديسمبر كانون الأول.