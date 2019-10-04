الصين.. اكتشاف حقل غاز ضخم في منطقة الأويغور

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اكتشفت شركة ”بتروتشاينا“ الصينية، حقل غاز طبيعي ضخمًا يقدر احتياطيه بنحو 115.3 مليار مترمكعب، في منطقة سنجان ذاتية الحكم (تركستان الشرقية)، التي يعيش فيها أتراك الأويغور. وبحسب وكالة (شينخوا) الصينية، أعلنت شركة ”حقل تاريم“ النفطية التابعة لـ ”بتروتشاينا“، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، يوم الخميس، اكتشاف حقل غاز ضخم بإحتياطي يقدر بنحو 115.3 مليار…