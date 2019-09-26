وكالة الطاقة: لا تأثيرات كبيرة لـ“هجمات أرامكو“ على إمدادات الغاز المسال

استبعد مسؤول كبير بوكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن يكون للهجوم على منشأتي نفط سعوديتين مؤخرًا أثر فوري كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

لكن كيسوكي ساداموري، مدير إدارة أمن وأسواق الطاقة لدى الوكالة، قال في إفادة صحفية إن تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط، وعلى الأخص في مضيق هرمز، ربما يلحق الضرر بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات.

وأضاف أن حصة قطر والإمارات من التجارة العالمية تبلغ نحو الربع، متابعًا: ”نأمل أن يستمر الوضع مستقرًا في الشرق الأوسط وألا تحدث اضطرابات“.

وتمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس إمدادات العالم من النفط. وتسببت هجمات على ناقلات نفط ووقود في المياه قرب المضيق وتهديدات إيران بإغلاقه في مخاوف بشأن إمدادات الطاقة.