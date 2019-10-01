إيران تشيد خط أنابيب نفط إلى مرفأ خارج الخليج

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن بلاده تشيد خط أنابيب نفط يصل إلى ميناء جاسك خارج الخليج بتكلفة 1.8 مليار دولار، وذلك في إطار خطط لحماية صادراتها من مشكلات محتملة في المنطقة ولتعزيز شحنات النفط من بحر قزوين.

وتخطط إيران منذ عام 2012 على الأقل لإقامة المرفأ، الذي يطل على خليج عمان الواقع خارج مضيق هرمز.

وقال زنغنه على حساب الوزارة في تويتر، ”هذا المشروع سيحدث تحولًا في المنطقة إذ إنه سيتم بناء العديد من منشآت التخزين وأرصفة التصدير وحواجز الأمواج وأنظمة منصات أحادية عائمة… في جاسك“، مضيفًا: ”إن من المخطط أيضًا إنشاء مصفاتين ومنشآت بتروكيماوية في المنطقة“.

وأضاف زنغنه، أن ”الدولة تشيد مشروع خط أنابيب نفط من غرة إلى جاسك بتكلفة 1.8 مليار دولار، يُنفق منها 700 مليون دولار على تطوير الميناء“.

وقالت مصادر في قطاع النفط لرويترز، إن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت في يونيو حزيران إلى 300 ألف برميل يوميًا أو ما دون ذلك بعدما شددت واشنطن العقوبات على صادرات النفط في مايو أيار.

وكانت الصادرات في أبريل نيسان 2018 تجاوزت 2.5 مليون برميل يوميًا.