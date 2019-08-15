إيران تهدد بمنع السفن الإسرائيلية من عبور مضيق هرمز‎

هدد مسؤول إيراني في قوات التعبئة (البسيج) الذراع العسكري للحرس الثوري بمنع السفن الإسرائيلية من المرور بمضيق هرمز، بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في التحالف العسكري الذي تسعى أمريكا إلى تشكيله لمواجهة الاستفزازات الإيرانية للسفن الأجنبية.

وقال المساعد السياسي لمنظمة قوات التعبئة قاسم حبيب زاده، في حوار مع وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، الخميس: إن ”إيران لن تسمح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق هرمز بسلام“.

واعتبر حبيب زاده إعلان إسرائيل استعدادها المشاركة بالتحالف العسكري في الخليج ”وهمًا زائفًا“، مبينًا أن ”العديد من الدول الأوروبية والآسيوية لم تؤيد أمريكا في تحالفها البحري باستثناء عدد من الدول التي تتبع سياسة واشنطن“.

ورأى المسؤول الإيراني أن إسرائيل لم تتمكن من تأمين منطقتها، وأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة باحتلال فلسطين وارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد قاسم حبيب زاده على أنه لا يحق لسفن إسرائيل دخول مياه الخليج العربي، ولن تعبر سفنه بسلام من مضيق هرمز.