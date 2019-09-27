الكويت ترفع عروض النفتا 19% على أساس سنوي

قالت أربعة مصادر بالقطاع، اليوم الجمعة، إن مؤسسة البترول الكويتية تعرض نفتا المدى الكامل للتحميل في الفترة من ديسمبر /كانون الأول 2019 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعلاوة قدرها 16 دولارًا للطن فوق أسعار الشرق الأوسط المعروضة على أساس التسليم على ظهر السفينة.

ويزيد ذلك بواقع 2.50 دولار للطن أو 18.5% عن عقد الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الذي يُباع عند 13.50 دولار للطن، وفقًا لما تظهره بيانات ”رويترز“.

وقالت المصادر: إن مؤسسة البترول الكويتية تعرض أيضًا درجة النفتا الخفيفة بعلاوة 17.50 دولار للطن للفترة من ديسمبر /كانون الثاني 2019 حتى نوفمبر /تشرين الثاني 2020، وهو ما يزيد أيضًا بواقع 2.50 دولار للطن مقارنة مع العام السابق.

وقال أحد المصادر إن مشتريًا واحدًا على الأقل قبل عروض مؤسسة البترول الكويتية لنفتا المدى الكامل والنفتا الخفيفة. ومن شأن ذلك تمهيد الطريق لآخرين إما لاقتفاء أثر العلاوات أو رفض العقد المحدد الأجل.

وتوجد شركات يابانية وكورية جنوبية بين المشترين في المفاوضات التي بدأت يوم الإثنين في سنغافورة.

وقال أحد المصادر الأربعة الذي يتتبع صفقات النفتا ”ما زال هذا مرتفعًا.. معظم المتعاملين يعتقدون أن السوق ربما تميل إلى الانخفاض العام القادم“.

وفي معظم العام الجاري، كانت النفتا تتسم بأقل هوامش الربح للمصافي بين الديزل والبنزين ووقود الطائرات وزيت الوقود بسبب استمرار الإمدادات.

لكن الهجمات على منشأتين لإنتاج النفط في السعودية في 14 سبتمبر/ أيلول تسببت في ارتفاع معظم علاوات النفتا الفورية لأعلى مستوياتها منذ النصف الأول من 2018.

وقال مصدر خامس ”هذا توقيت سيئ للتفاوض (للمشترين)“.

وترتبط مؤسسة البترول الكويتية بعقود للنفتا لأجل 12 شهرًا مع مشترين آسيويين تبدأ في أبريل /نيسان وأغسطس /آب وديسمبر /كانون الأول.