سنغافورة توزع مليون ساعة ذكية على مواطنيها مجانًا بشرط واحد

تستعد حكومة سنغافورة لتوزيع مليون ساعة ”فيتبيت“ ذكية مجانًا على مواطنيها كجزء من خطة جديدة طموحة لتعزيز صحتهم.

وكشفت شركة ”فيتبيت“ الأمريكية أنها فازت بصفقة لتوفير خدمة تتبع اللياقة البدنية كجزء من مبادرة صحية في سنغافورة ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تنص الصفقة على أن تزود الشركة مليون مواطن في سنغافورة بساعاتها الذكية مجانًا، بشرط أن ينفق المستخدمون ما يعادل 7.5 دولار شهريًّا على خدمات الشركة لمدة عام.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس تعزيز الصحة في سنغافورة، ”زي يونغ كانغ“، إن المشتركين سوف يتلقون مشورة صحية مخصصة، وستشجع المبادرة الناس على النشاط البدني وتناول الطعام الصحي وتعزيز نوعية النوم.

وقال مجلس الصحة في بيانه: ”كان هناك العديد من مقدمي العروض بما في ذلك شركات دولية مهمة“.

وتعد هذه الصفقة دفعة لشركة ”فيتبيت“ التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًّا لها، والتي شهدت هبوطًا في أسعار أسهمها في العامين الماضيين في مواجهة منافسة من ”آبل وسامسونغ“ ومجموعة كبيرة من المنافسين الذين يقدمون أجهزة أرخص.

وقالت الشركة: ”هذا هو أول دمج كبير للتكنولوجيا القابلة للارتداء في مبادرة وطنية للصحة العامة على مستوى العالم“.

وتتمتع سنغافورة، التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، بأطول متوسط عمر في العالم وتتميز بسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

ومع ذلك، حذرت الحكومة من ارتفاع معدلات أمراض القلب والسكري نسبيًا بين السكان، الأمر الذي تحاول إصلاحه بمبادرة الصحة الجديدة.

وقالت شركة ”فيتبيت“ إن البرنامج يتضمن عملية موافقة المستخدمين لمشاركة بياناتهم الصحية مع مجلس الصحة في سنغافورة، ليتم استخدامها في مزيد من برامج تعزيز الصحة في البلاد.