سيدة بالسعودية تقع ضحية احتيال بنكي

فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة صبيا بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، تحقيقًا في بلاغ من سيدة أفادت بأنها تعرضت لعملية نصب واحتيال نفذتها عصابة استولت على نحو 43 ألف ريال (11,610 دولار)، جرى سحبها من حسابها البنكي.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإنّ السيدة تلقت اتصالًا من قبل مجهولين ادّعوا أنهم مندوبون لإحدى الشركات الاستثمارية قبل أن يتمكنوا بالتحايل من الحصول على أرقامها البنكية السرية ومن ثم تحويل المبلغ.

وكشفت التحقيقات الأولية من زوج السيدة، أن الأرقام المستخدمة في التواصل بعضها من خارج السعودية.