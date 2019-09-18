توترات الشرق الأوسط ترتفع بأسعار النفط

ارتفع سعر خام برنت بفعل التوترات في الشرق الأوسط التي أبقت على حذر المستثمرين، ليغير اتجاهه النزولي الذي شهده في وقت سابق من التعاملات في استمرار لخسائر تكبدها في الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الجاري.

ونزلت الأسعار 6% أمس الثلاثاء، بعدما صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها، مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط.

ولكن الخسائر توقفت اليوم الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين انطلق من جنوب غرب إيران، ونفت إيران تورطها في الهجوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 41 سنتًا أو 0.6 % إلى 64.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش، بعدما هوت 6.5 % في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو ما يعادل 0.1 % إلى 59.41 دولار للبرميل بعدما خسرت 5.7 % أمس الثلاثاء.

وقال وزير الطاقة السعودي أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميًا في المتوسط في أيلول/سبتمبر الجاري وفي تشرين أول/أكتوبر المقبل، وإن أكبر بلد مُصدر للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الجاري.

وأبلغت أرامكو عددًا من المصافي الآسيوية أنها ستمدها بالكميات الكاملة لمخصصات تشرين أول/أكتوبر المقبل من النفط الخام ولكن مع بعض التغييرات.