خام برنت يرتفع فوق 60 دولارًا بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.

وزاد خام القياس العالمي برنت 33 سنتًا أو 0.6% إلى 60.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع 0.5% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وصعد الخام الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3% إلى 56.30 دولار للبرميل.

وأشارت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس آب. وكان محللون استطلعت ”رويترز“ آراءهم توقعوا تراجع المخزونات 1.9 مليون برميل.

وقال إدوارد مويا، محلل الأسواق لدى أواندا في نيويورك ”لعل أسعار الخام تتلقى دعمًا من تقرير إيجابي عن المخزونات من معهد البترول الأمريكي ربما يشير إلى أكبر انخفاض في كاشينج منذ شباط/ فبراير 2018، إذا أقرته إدارة معلومات الطاقة“.

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الحكومية في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، وستحظى بمتابعة أكبر من المعتاد في ضوء اقتراب نهاية موسم ذروة استهلاك الوقود بالولايات المتحدة، بحسب ما قاله محللون.

وتظل التوترات في الشرق الأوسط تحت الأضواء، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأمريكية.

كما تلقت أسعار النفط دعمًا من بيانات تظهر انخفاض صادرات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في حزيران/ يونيو.

وأبلغ مسؤول بقطاع النفط السعودي رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن المملكة تخطط لإبقاء صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميًا في آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر، رغم الطلب القوي من الزبائن، من أجل إعادة التوازن إلى السوق.

غير أن حالة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من المكاسب في أسواق النفط.