وزير المالية السعودي: أرامكو تثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن إعلان أرامكو استئناف الإنتاج بعد هجمات يوم السبت يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة.

وهنأ الوزير أرامكو على إعلانها أمس الثلاثاء عن استئناف الإنتاج، ما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات.

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان قال أمس الثلاثاء إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، وإنها تمكنت من استعادة الإمدادات للعملاء إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتين سعوديتين، عبر السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.