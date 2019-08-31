مسؤول إيراني: ترامب أبدى مرونة للسماح لطهران في بيع النفط  

قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى مرونة خلال اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة الدول السبع التي استضافتها فرنسا، الأسبوع الماضي، في السماح لإيران ببيع النفط.

وأوضح عراقجي، خلال مقابلة مع إذاعة ”معارف“ الإيرانية، أن“ترامب وخلال اجتماعاته مع ماكرون على هامش قمة الدول السبع في فرنسا أبدى مرونة بخصوص السماح لبيع النفط الإيراني“.

وشدد عراقجي على أن عودة إيران لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل ووفق إجراءات خفض الالتزامات النووية تتطلب تأمين وتحقيق المطالب الإيرانية منها ”بيع النفط والقضايا المصرفية“.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التي تجريها إيران مع أوروبا، قال نائب وزير الخارجية الإيراني:“إن مطالبنا واضحة جدًا، فإذا طالبت أوروبا وباقي أعضاء الاتفاق النووي من إيران الالتزام بتنفيذ الاتفاق وبشكل كامل، عليهم تأمين مطالبنا في قضية بيع النفط“.

وصعَّدت الولايات المتحدة من حملتها في تطبيق“العقوبات القصوى“ ضد النظام الإيراني استهدفت أهم القطاعات وهو النفط والغاز، بهدف إجباره على الدخول بمفاوضات تفضي إلى اتفاق جديد يشمل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية ووقف الدور الإيراني المزعزع بالمنطقة.

وهذه العقوبات تم تطبيقها مطلع أيار/مايو الماضي، بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية إنهاء الإعفاءات التي منحتها لثماني دول، أغلبها آسيوية، في شراء النفط الإيراني.

وتواصل طهران بيع نفطها بشكل محدود جدًا عبر استخدام طرق للتحايل على العقوبات الأمريكية.