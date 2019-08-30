طهران تعلن رسميًا استئناف إرسال الإيرانيين للعمرة بشكل محدود

أعلن ممثل المرشد الإيراني لشؤون الحج، عبدالفتاح نوابال، اليوم الجمعة، أن بلاده سوف تستأنف إرسال الإيرانيين لأداء مناسك العمرة بعد توقف دام نحو 4 سنوات.

وقال عبدالفتاح نواب في كلمة له بمدينة مكة المكرمة لعدد من رجال الدين المشاركين بقوافل الحج الإيرانية: إنه ”سيتم إرسال الإيرانيين لأداء مناسك العمرة هذا العام بشكل محدود“.

وأضاف أن ”المشاركة المحدودة في العمرة المفردة، تأتي بسبب الافتقار إلى البنية التحتية للاتصالات بين البلدين، ونأمل أن يتم حل هذه المشكلة في المستقبل القريب وأن يتواجد المزيد من الإيرانيين في أرض المقدسات“.

وأوقفت السلطات الإيرانية إرسال مواطنيها إلى العمرة بعدما تعرض اثنان من الشبان الإيرانيين إلى تحرشات من رجال الأمن بمطار جدة في العاشر من أبريل/ نيسان 2015، واشترطت محاكمة رجال الأمن لاستئناف المشاركة بمناسك العمرة.

وفي يوم الأربعاء الماضي، بحث رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي أكبر رشيديان، مع وزير الحج السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، استئناف إرسال الإيرانيين لأداء مناسك العمرة المتوقفة منذ عام 2015.