نتنياهو: وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ستزداد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وتيرة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ستزداد بعد أربعة أشهر.

وقال في حفل في منزل السفير المصري لدى إسرائيل خالد عزمي، مساء الأربعاء، بمناسبة حلول العيد الوطني المصري: ”إننا نقيم التعاون في مجالات من شأنها تحسين الرفاهية الاقتصادية لكلتا دولتينا، وفي هذه اللحظة بالذات ننفذ مشروعًا تجريبيًا حيث يتدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما ستزيد وتيرته بعد أربعة أشهر“.

واستدرك، بحسب نص كلمته: ”في الحقيقة إنه عبارة عن مشروع ليس بالثنائي فقط، كونه يشمل العديد من الاتجاهات والدول في المنطقة“.

وكانت شركة ”ديليك“ الإسرائيلية مالكة حقلي الغاز ”ليفياتان“ و“تمار“ وقّعت في فبراير/ شباط 2018 اتفاقًا مع شركة ”دولفينوس“ تقوم بموجبه بتوفير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.