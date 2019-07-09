ليبرمان: نتنياهو فشل في كبح غزة ولا يمكنه التعامل مع إيران

شن أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب ”إسرائيل بيتنا“، اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ متهمًا إياه بالفشل في مواجهة الملفات الأمنية في الداخل والخارج، لا سيما التهديدات مع حماس وإيران.

وقال ليبرمان في تصريح له نشره عبر ”فيسبوك“: ”نتنياهو لا يعرف التعامل مع غزة، فكيف سيمكنه التعامل مع إيران، قبل ساعات تم اكتشاف نفق من غزة، واختراق صاروخ لأراضٍ إسرائيلية أطلق من غزة، فما الرد المناسب لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟“.

وأضاف: ”رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أفضل مُروّج ومتحدث في العالم عن القضية النووية الإيرانية، ولكن على المستوى الفعلي لا يستطيع مواجهة التهديد من غزة، ولن يكون قادرًا على التعامل مع التهديد الإيراني“.

وكان نتنياهو قد أرسل تهديدًا قويًا إلى إيران اليوم، حيث قال إن طائرات الجيش الإسرائيلي يمكنها الوصول إلى كل مكان في إيران؛ وذلك ردًا على تهديدات طهران المتواصلة باستهداف إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في تصريح له: ”قلت في قاعدة نيفاتيم الجوية: ”أرى جميع منظومات الأسلحة وطائراتنا. ومن خلفي تقف طائرة F-35 العظيمة“.

وتابع: ”إيران تهدد مؤخرًا بتدمير إسرائيل. يجب أن تتذكر إيران بأن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل مكان في الشرق الأوسط، وأيضًا إلى إيران وبكل تأكيد أيضًا إلى سوريا“.

وكان نتنياهو قد استبق تلك التصريحات بمطالبة أوروبا بمزيد من العقوبات على طهران، بقوله: ”علينا أن نصد العدوان الإيراني الآن. يجب على أوروبا أن تدعم العقوبات التي فرضها الرئيس ترامب، ونحن بالتأكيد قمنا بذلك“.