مصر تعلن حوافز وتسهيلات للسفن المارة بقناة السويس

أعلنت وزارة النقل المصري، عن مجموعة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر؛ لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.

وتتضمن الحوافز الجديدة وفق بيان وزارة النقل، تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، وأنها تهدف من الحزمة الجديدة إلى القضاء على أي شكل من أشكال الازدواجية في تحصيل الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة.

وتوقعت الوزارة أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي ملموس من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.

وتهدف هذه الحوافز إلى سرعة الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية، إضافة إلى تبسيط جميع إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة الصغيرة المرتبطة بالنقل البحري.

وأكدت الوزارة أن المحور الأساسي لهذه الإجراءات هو استعادة التحالفات الملاحية التي سبق الإعلان عن خروجها من الموانئ المصرية لصالح موانئ مجاورة وزيادة المزايا النسبية والقدرة التنافسية للموانئ المصرية، خاصة بعد التطوير الحديث الذى شهدته من إنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وتعميق للأرصفة الحالية، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة.

وتشهد الموانئ المصرية تطويرًا مستمرًا للخدمات المقدمة للسفن؛ بهدف تقديم خدمات جديدة؛ لجذب الخطوط الملاحية وتحقيق الاستغلال الأمثل، طبقًا للمعايير العالمية، علاوة على ما تتمتع به من مزايا جغرافية.