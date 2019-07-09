مصر تكشف حقيقة توقيف ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس

نفى مصدر رسمي بهيئة قناة السويس في مصر، ما نُشر بشأن قيام السلطات المصرية بتوقيف ناقلة نفط إيرانية في القناة، كانت ترفع علم أوكرانيا.

وأكد المصدر لـ ”إرم نيوز“ أن ما نُشر في هذا الصدد ”عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يكن سوى شائعات تهدف لإثارة الجدل والتشويه ضمن الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها الحيوية“.

وقال المصدر:“هذا لم يحدث، وعارٍ عن الصحة، وقناة السويس ممر مائي عالمي ومحايد، ومن غير المقبول إقحامها في صراعات دول، خاصة أن مصر ليست طرفًا فيها، ومصر تحترم التزاماتها الدولية في الحركة الملاحية بالقناة بما يليق بمكانتها ووعودها الدولية“.

وكان بعض التقارير قد تناقلت معلومات عن توقيف مصر لناقلة إيرانية بزعم أن الموقف المصري جاء تنفيذًا للعقوبات الأمريكية على إيران.