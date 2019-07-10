تقرير: 1.6 % نمو الاقتصاد السعودي في 2019 رغم خفض إنتاج النفط

خفضت مؤسسة استثمارية سعودية توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 2 الى 1.6% العام الحالي نتيجة تقليص الرياض إنتاجها من النفط لتحقيق استقرار الأسعار إلا أنها توقعت تحسنًا في أداء الاقتصاد غير النفطي.

وأشارت شركة ”جدوى للاستثمار“، في تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“ اليوم الاربعاء، إلى أن نمو القطاع الخاص والقطاع غير النفطي سيعوض عن تراجع النمو في قطاع النفط نتيجة قرار السعودية، أكبر مصدّر نفط في العالم، تقليص إنتاجها في إطار اتفاق أوبك وشركائها لتحقيق الاستقار في سوق النفط العالمي.

وأظهر التقرير أن قطاع النفط سيسجل نموًا ضئيلاً هذا العام بمقدار 0.3% في حين سيتسارع النمو في القطاع غير النفطي إلى 2.7% مقابل 2.1% العام الماضي.

وقدر التقرير أن يبلغ النمو في القطاع الخاص السعودي، المستفيد الأكبر من رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد، حوالي 2.4% هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة بمقدار 2% ومعدل نمو بلغ 1.7% عام 2018.

وبالنسبة للقطاع النفطي، أظهر التقرير أن إنتاج المملكة بلغ نحو 9.9 مليون برميل يومًيا في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 10.1 مليون برميل يوميًا خلال العام، مقارنة مع توقعات سابقة بمتوسط 10.3 مليون برميل يوميًا.