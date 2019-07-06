مصر تفرض ضريبة جديدة على أسعار الوقود بعد ارتفاعها‎

أعلنت الحكومة المصرية فرض ضريبة جديدة ”القيمة المضافة“ على أسعار الوقود بعد إلغاء الشريحة من الدعم أمس الجمعة.

ونص قرار رئيس الوزراء بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بصورة ربع سنوية لجميع المواد البترولية، وربطها بالسعر العالمي، عدا الغاز، وقطاعي الكهرباء والمخابز، اعتبارًا من نهاية يونيو الماضي.

وجاء القرار في مادته الثانية وفق ما نشرته الجريدة الرسمية: ”تطبق آلية التسعير على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملًا ضريبة على القيمة المضافة، باستثناء الغاز والمواد البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك بارتفاع وانخفاض ”10% عند سعر البيع الساري“.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار المواد البترولية أمس الجمعة وهي الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المحروقات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ عام 2014 وينتهي 2019.