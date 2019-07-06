كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا اليوم في أمم أفريقيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى استاد القاهرة لمتابعة اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ويبحث المنتخب المصري صاحب الضيافة عن تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ8 بالبطولة القارية، بينما يبحث منتخب جنوب أفريقيا عن حصد الانتصار وتحقيق المفاجأة وإقصاء صاحب الضيافة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مصر وجنوب أفريقيا، اليوم، في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم الغابوني إريك كاستان.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي وتايم سبورتس البث الأرضي.

تاريخ المواجهات

يلتقي المنتخبان للمرة الخامسة في مناسبات رسمية ويتفوق الفراعنة في تاريخ اللقاءات، بداية من الفوز على جنوب أفريقيا بدور المجموعات بنسخة 1996 بهدف نظيف.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على حساب جنوب أفريقيا بثنائية دون رد، حسم به الفوز بلقب أمم أفريقيا عام 1998، ولكن الفراعنة خسروا أمام البافانا بافانا بهدف نظيف بالعاصمة جوهانسبرج في تصفيات أمم أفريقيا 2012 وتعادلا في مباراة الإياب بالقاهرة دون أهداف.

مشوار المنتخبين

صعد منتخب مصر متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا وتسجيل 5 أهداف وعدم استقبال أي هدف.

وتأهل منتخب جنوب أفريقيا محتلًا المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على ناميبيا والخسارة أمام المغرب وكوت ديفوار، وسجل البافانا هدفًا واستقبلوا هدفين.

أسلحة الفراعنة وخطة أجيري

يعتمد المنتخب المصري على قدرات مدربه المكسيكي خافيير أجيري وخطته التي يعتمد فيها على الأداء الهجومي والانطلاقات عبر الأطراف خاصة الجبهة اليمنى.

ويعول الفراعنة على الجناح الخطير محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونجم ليفربول وأحد أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا، وهو ما يجعل المنتخب المصري يملك أفضلية مهمة في استغلال الفرص، كما يعتمد أجيري أيضًا على سرعات محمود حسن تريزيغيه، ولكن مركز رأس الحربة يمثل صداعًا في تشكيلة الفراعنة، خاصة أن المنتخب المصري لديه أزمة هجومية واضحة لعدم قدرة مروان محسن على هز الشباك وعدم اقتناع أجيري بقدرات أحمد علي مع إصابة أحمد حسن كوكا.

ويبدو مروان الأقرب لقيادة الهجوم، بينما يقود خط الوسط طارق حامد ومحمد النني وأمامهما عبدالله السعيد، بينما يقود الدفاع أحمد حجازي ومحمود علاء وأحمد المحمدي وأيمن أشرف مع الحارس محمد الشناوي.

أفكار باكستر وقدرات البافانا

يعتمد منتخب جنوب أفريقيا على قدرات مدربه البريطاني ستيوارت باكستر الذي يعتمد على طريقة 4-4-2 الكلاسيكية التي تتحول في بعض الأحيان إلى 4-5-1 في الحالة الدفاعية.

ومع غياب تيمبا زواني يفتقد منتحب جنوب أفريقيا جانبًا مهمًا من قدراته التكتيكية، ويعتمد باكستر على تشكيلته التي تضم رونوين ويليامس لحراسة المرمى وأمامه الرباعي سيفيسو هلانتي وتامساكنا مخيزي وثولاني هلاتشوايو وبولي مخاوانازي للدفاع، مع ثنائي الارتكاز كاموهيلو موكوتجو وبونجاني زونجو وثولاني سيريرو وبيرسي تاو للوسط، مع ثنائي الهجوم ليبو موتيبا وسيبو سيسو فيلاكازي للهجوم.

وقال طارق مصطفى صاحب آخر هدف مصري رسمي في مرمى جنوب أفريقيا لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة وقوية خاصة بعدما تابع الجميع مفاجأة بنين وإقصائها المغرب من البطولة مبكرًا، موضحًا أن المنتخب المصري سيكون تحت الضغط بصورة أكبر.

وأوضح أن المنتخب المصري قادر على عبور عقبة جنوب أفريقيا بشرط استغلال الفرص وعدم التركيز فقط على قدرات محمد صلاح في الجبهة اليمنى، بل تنويع الهجمات ورقابة بيرسي تاو بصورة كبيرة وغلق المساحات أمام لاعبي جنوب أفريقيا.