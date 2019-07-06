مسؤول إيراني يُبدي غضبه من دعم روسيا للسعودية في منظمة أوبك

أبدى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم السبت، غضبه مما وصفه بـ“دعم حلفاء إيران“ للسعودية للهيمنة على منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ والذي عقد في فيينا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج لعامٍ رابع، وتحديدًا إلى مارس من عام 2020.

وقال ”ربيعي“ من خلال مقال له نشرته صحيفة ”إيران“ الحكومية، إن ”حضور وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة في قمة ”أوبك“ الأخيرة يشير إلى نجاح الفريق الإيراني بهذا الاجتماع“، من دون تقديم أي إشارة عن مستوى النجاح الذي حققته طهران خلال اجتماع المنظمة.

واعتبر ”ميثاق التعاون بين السعودية وروسيا“ لإدارة سوق النفط العالمي، بمثابة ”هيمنة المملكة العربية السعودية على رئاسة أوبك مدى الحياة“.

وفي معرض إشارته للانتقادات التي وُجّهت لوزير النفط الإيراني ”بيجن نامدار زنغنة“ خلال مشاركته في اجتماع أوبك، قال ربيعي:”لقد وقف الوزير زنغنة بمفرده ضد هيمنة السعوديين والحلفاء (روسيا)، وكان موقفه نقطة مثيرة للاهتمام في تقارير الصحفيين الموجودين في أوبك، ودفاعه عن موقف إيران تجاه المنظمة المصدرة للنفط، وبالمثل، فإن دعم الدول، حتى الأصدقاء المقربين (روسيا) للسعوديين، يُنظر إليه بشكل خاص على أنه من ضمن المواقف الموجهة ضد إيران داخل المنظمة (أوبك)“.

وكان وزير النفط الإيراني تلقى سيلًا من الانتقادات بسبب ما قِيل إنه عدم قدرته على الالتفاف على العقوبات الأمريكية لبيع صادرات النفط الإيرانية، فيما وصل الخلاف بينه وبين الرئيس حسن روحاني إلى الدعوة لإقالة ”زنغنة“ من منصبه، لكن الحكومة تمسكت به على الرغم من اعترافها بالخلاف بين الطرفين.

واعتبر زنغنة، أن ”أوبك“ ستموت بسبب انتقال قرار المنظمة إلى موسكو والرياض، لكنه شدد على أن إيران لن تعارض تمديد اتفاق خفض الإنتاج ”أوبك+“.

وقال الوزير للصحفيين الاثنين:“لا أرى أية مشاكل في تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لكن على أوبك أن تناقش أحادية القرار في المنظمة، ولديَّ سؤال كبير: لماذا اتُّخذ قرار تمديد خفض الإنتاج في أوساكا؟“ في إشارة إلى اتفاق بوتين والأمير محمد بن سلمان بشأن تمديد خفض الإنتاج.

وأكد زنغنة أن بلاده لن تنسحب من منظمة ”أوبك“، إلا أنه توقَّع انهيار ”أوبك“، وقال ردًا على سؤال عن مدى تأثير التعاون بين روسيا والسعودية على المنظمة:“إيران لن تغادر أوبك، لكنني مقتنع بأن المنظمة ستموت بسبب هذه العملية“.