تحالف ”أوبك+“ يمدد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر 

وافق تحالف ”أوبك“، اليوم الثلاثاء، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، لمدة 9 أشهر، اعتبارًا من مطلع يوليو/تموز الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ.

وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح في العاصمة النمساوية، فيينا، اليوم، إن ”جميع دول (أوبك) المؤلف من أعضاء بالمنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، أقرت الاتفاق الذي تم التوصل إليه الإثنين“.

وأضاف الفالح، أن ”المملكة التزمت من تلقاء نفسها بخفض أعمق للإنتاج، مما يتطلبه الحد الأقصى، في محاولة لتقليص المخزونات“.

وأمس الإثنين، وافقت ”أوبك“ على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر، ينتهي في 31 مارس/ آذار 2020.

وأنهى تحالف ”أوبك“ المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين تقودهم روسيا، تنفيذ اتفاق خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا، لمدة 6 أشهر، بدأ مطلع 2019 وانتهى الأحد الماضي.