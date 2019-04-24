تقرير: أوبك قد تلغي اتفاق خفض الإنتاج بعد القرار الأمريكي حول إيران

تفكر منظمة ”أوبك“ وشركاؤها بإلغاء اتفاق خفض الإنتاج النفطي بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة لعدة دول مستهلكة رئيسة في آسيا للنفط الإيراني.

وقال تقرير صادر عن شركة ”جدوى للاستثمار“ السعودية، اطلع ”إرم نيوز“ عليه، اليوم الأربعاء، إن تلك الدول ستضطرإلى البحث عن مصادر استيراد نفط أخرى بعد القرار الأمريكي بعدم تجديد الإعفاءات لفترة 6 شهور أخرى والتي تنتهي في الأول من الشهر المقبل.

وأوضح التقرير أن قرار واشنطن يهدف إلى الوصول إلى مستوى صفر لصادرات إيران النفطية ضمن العقوبات المفروضة عليها بهدف إجبارها على التفاوض بشأن اتفاق نووي جديد سيؤدي الى حرمان السوق من 1.5 مليون برميل يوميًا على أقل تقدير.

وقال التقرير: ”في هذا السياق يمكن أن تلجأ اوبك وروسيا وشركاؤها الآخرون إلى إبرام اتفاق آخر لرفع حصص الإنتاج للأعضاء خلال اجتماع اللجنة الوزارية في نهاية شهر آيار/مايو المقبل أو خلال مؤتمر أوبك في نهاية شهر حزيران/ يونيو.“

وأضاف: ”رغم الحاجة على مثل هذا الاتفاق إلا أن هناك احتمالًا أيضًا أن تقرر أوبك وشركاؤها إلغاء اتفاق خفض الإنتاج بشكل كامل.“

وكانت ”أوبك“ وروسيا ومنتجون آخرون توصلوا لاتفاق تقليص الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا للنصف الأول من العام الحالي بهدف دعم الأسعار التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 6 شهور عقب إعلان واشنطن قرار وقف الإعفاءات لشراء النفط الإيراني والممنوحة لثماني دول، بما فيها تركيا والهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية.