أعضاء أوبك الخليجيون مستعدون لرفع الإنتاج إذا توافر الطلب

قالت مصادر في أوبك وفي قطاع النفط إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج؛ لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأمريكي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي.

وقالت المصادر: إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق، وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب.

وقال أحد المصادر: ”السؤال هو بأي سرعة وبأي قدر سترفع أوبك الإنتاج. يتطلب ذلك أولًا مشاورات مع الدول الأخرى“.

وقررت الولايات المتحدة عدم تمديد استثناءات من العقوبات المفروضة على إيران منحتها العام الماضي إلى كبار مشتري الخام الإيراني، في موقف أكثر تشددًا من المتوقع.