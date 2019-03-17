وزير الطاقة السعودي: مهمة أوبك بشأن خفض الإنتاج ”لم تكتمل بعد“

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، يوم الأحد، إن مهمة ”أوبك“ وحلفائها ”لم تكتمل بعد“.

وأضاف أن مجموعة منتجي النفط بحاجة ”للبقاء على المسار“، على الأقل حتى شهر يونيو/ حزيران المقبل، حين ينتهي سريان الاتفاق العالمي الحالي لخفض الإمدادات.

وذكر الفالح خلال إفادة صحفية في عاصمة أذربيجان ”باكو“، أن إنتاج السعودية من النفط في شهر أبريل/ نيسان، سيقل عن المستوى المستهدف لإنتاجها، بموجب الاتفاق الذي تقوده ”أوبك“.

وأضاف أننا ”سنستمر في إعطاء قدوة يحتذى بها، وسنفعل ما يجب علينا القيام به“.

وأشار إلى أن هناك زيادة في مخزونات النفط، رغم تراجع الإنتاج من إيران وفنزويلا.

وذكر الفالح خلال إفادة صحفية في باكو أن نسبة الامتثال لاتفاق أوبك في مارس/ آذار ستبلغ ”أكثر من 100%“، مضيفًا أن إنتاج النفط السعودي لن يستمر لأجل غير مسمى في تعويض إمدادات منتجين آخرين.‎