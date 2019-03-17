السعودية تعتزم إنشاء مركز حرب جوي شرقي البلاد‎

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أنها تعتزم إنشاء مركز حرب جوي، بحيث يكون مقره في المنطقة الشرقية.

وكشف قائد القوات الجوية السعودية، الفريق تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أن المملكة قررت إنشاء مركز حرب جوي في المنطقة الشرقية، مماثل لما هو موجود في قاعدة ”نيليس“ الجوية بولاية نيفادا الأمريكية.

وأوضح تركي بن بندر، في تصريح لفضائية ”العربية“ السعودية، الأحد، أن المركز سيتم دعمه بالكوادر البشرية المؤهلة والتدريبات في إطار التطوير.

ونقلت الفضائية السعودية، عن الخبير العسكري، مصطفى العاني، قوله إن التحديات والتهديدات التي تواجهها المملكة تتطلب وجود هذا النوع من المنظومات العسكرية المتطورة.

وأكد على أن سلاح الجو، أهم سلاح الآن، ويقوم مركز الحرب على التنسيق بين المنظومات الجوية للمملكة، للتعامل مع التهديدات.