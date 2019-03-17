الفالح: متفائل باستمرار الالتزام باتفاق ”أوبك+“ لخفض المعروض

قال وزير الطاقة السعودي، اليوم الأحد، إنه متفائل بشأن استمرار الالتزام باتفاق خفض المعروض المبرم بين أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة.

وقال الوزير خالد الفالح، على هامش اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو، إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل أذربيجان سيواصلون العمل معًا لإدارة استقرار سوق الخام.

وأضاف: ”لن نسمح بتعرض أمن الطاقة لتحديات من أي حدث، لكننا في الوقت نفسه، لن نترك المستثمرين وشركات النفط والغاز حائرين لا يعلمون ما سيجلبه الغد على صعيد بيئة مستقرة مواتية لتدفق الاستثمارات إلى القطاع“.