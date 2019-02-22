”أرامكو“ تستحوذ على 9% من مشروع صيني للبتروكيماويات

وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الجمعة، اتفاقًا للاستحواذ على حصة نسبتها 9% في مشروع تشجيانغ للبتروكيماويات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وجاء الاتفاق، الذي يُضفى عليه الطابع الرسمي من خطة جرى الإعلان عنها في السابق، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للعاصمة الصينية بكين.

وتسيطر مجموعة تشجيانغ رونغ شنغ القابضة، وهي مجموعة خاصة تعمل في قطاع البتروكيماويات بالصين، على تشجيانغ للبتروكيماويات.

وتبني تشجيانغ للبتروكيماويات مصفاة ومجمعًا للبتروكيماويات في إقليم تشجيانغ، الواقع شرق الصين.