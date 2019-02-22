الصين تبتكر مذيعة آلية تشبه الإنسان (فيديو)

ابتكرت شركة ”إكس روبوتس“ الصينية، وهي أول منتج للروبوتات في مقاطعة ”لياونينغ“ شمال شرق الصين، مذيعة آلية تشبه الإنسان.

وحققت المذيعة الآلية نجاحًا هائلًا في الصين، بتصميمها الأنيق وجلدها الواقعي المكون من السيليكون وأجزائها الميكانيكية المكشوفة.

وانضمت المذيعة الآلية ”جيانغ ليلاي“ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى زميلها البشري في تقديم برنامج ”خلق المستقبل بذكاء“، وهو برنامج مخصص لعرض وشرح التكنولوجيا والابتكارات في الصين.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنه بعد إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج في وقت الذروة، يوم 6 يناير/ كانون الثاني على قناة ”تشجيانغ“، اجتذب البرنامج انتباه المشاهدين؛ مما جعله أحد أكثر البرامج مشاهدة في القناة.

وتستكشف كل حلقة من البرنامج موضوعًا مختلفًا يخص التكنولوجيا، بما في ذلك أحدث تطور في صناعة الأطراف الاصطناعية، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية التعرف على الوجه.

ووفقًا للقناة، يبلغ عمر ”جيانغ ليلاي“ 18 عامًا، وهي تحب الغناء وقراءة المجلات المصورة وتناول الوجبات الخفيفة.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المعروضة على القناة، المذيعة الآلية وهي تقف على خشبة المسرح وتتحدث، وحركة شفاهها ويديها طبيعية أثناء التحدث بصوت لطيف.

ومنذ ظهورها الأول على الشاشة، وهي تكتسب شعبية متزايدة، حيث وصلت مشاهدات بعض فيديوهاتها لأكثر من مليار مشاهدة.