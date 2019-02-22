الصين ترى ”إمكانات هائلة“ في الاقتصاد السعودي مع زيارة محمد بن سلمان

قال دبلوماسي كبير في الحكومة الصينية، إن بكين ترى ”إمكانات هائلة“ في الاقتصاد السعودي، وتريد المزيد من التعاون في مجال التقنية العالية، فيما بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زيارة للصين تستغرق يومين.

ووصل الوفد السعودي، الذي يضم مسؤولين من عملاق النفط أرامكو، أمس الخميس، ضمن جولة في آسيا شهدت تعهد المملكة باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار في باكستان، كما تسعى إلى مزيدٍ من الاستثمارات في قطاع تكرير النفط بالهند.

ويجتمع ولي العهد مع الرئيس شي جين بينغ الذي جعل من تعزيز الوجود الصيني في الشرق الأوسط هدفًا أساسيًا لسياسته الخارجية، على الرغم من دورها التقليدي المحدود في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنه وخلال اجتماعه مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال وزير الخارجية وانغ يي ”إن الملامح الرئيسية للعلاقات بين البلدين هي الاحترام والتفاهم والدعم المتبادل“.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله ”لكل دول العالم الحق في التقدم، والسعودية سوق من الأسواق الناشئة ولديها إمكانات هائلة“.

وأضاف أن الصين تدعم جهود السعودية لتنويع اقتصادها، وترغب في تعزيز التعاون في مجال التقنية العالية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية تعتزم توقيع اتفاقات أولية للاستثمار في مجمعين لتكرير النفط والبتروكيماويات في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين، في مشروع مشترك مع شركة الدفاع الصينية العملاقة نورينكو.

وقد تساعد الاستثمارات السعودية على استعادة مكانتها كأكبر مُصدر للنفط إلى الصين، والذي خسرته لصالح روسيا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتستعد أرامكو السعودية لتعزيز حصتها السوقية عبر توقيع اتفاقات توريد مع شركات تكرير صينية غير حكومية.