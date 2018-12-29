الأردن يطلق اسم “الشيخ زايد” على مشروع القويرة للطاقة الشمسية

قررت الحكومة الأردنية اليوم السبت، إطلاق اسم الراحل “الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة على مشروع كبير للطاقة الشمسية في منطقة القويرة جنوب المملكة.

ويعد هذا المشروع، أحد أهم المشاريع التنموية الإستراتيجية لإنتاج الكهرباء في الأردن، والذي تم تنفيذه بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة بمنحة قيمتها 150 مليون دولار أمريكي، عبر صندوق ابوظبي للتنمية.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية “ماري قعوار”، في بيان صحفي إن “هذا القرار يأتي انطلاقًا من الدور الكبير لدولة الإمارات وتقديرًا لها وللشعب الإماراتي في دعم الاقتصاد الوطني الأردني، والوقوف إلى جانب المملكة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي واجهتها وتواجهها في مختلف الظروف”.

وأضافت الوزيرة، أن “تسمية (مشروع القويرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية) باستطاعة (103) ميجاواط ، باسم المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها، جاء تماشيًا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة ليحمل شعار «عام زايد»”.

وأشارت قعوار، الى “أهمية الدور الذي لعبته مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال المنحة المقدمة للأردن بقيمة (1.25) مليار دولار في إطار المنحة الخليجية للعام 2012، التي خصصت لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والري والتعليم والتعليم العالي والنقل والبنية التحتية)”.

وقالت الوزيرة الأردنية، إن “دولة الامارات قامت بالايفاء بتعهداتها ضمن مساهمتها في تعهدات قمة مكة، التي عقدت في الصيف الماضي لدعم الأردن اقتصاديًا، وذلك من خلال توفير عدد من أدوات الدعم، المتمثلة في توفير ودائع في البنك المركزي، وضمانات قروض، ومنح موجهة لدعم الموازنة، وتوفير قرض ميسر لقطاع التعليم بقيمة إجمالية لهذه الأدوات، تصل الى (833.3) مليون دولار أمريكي”.

وأوضحت قعوار، أن “صندوق ابوظبي للتنمية قام بدعم مسيرة التنمية في الأردن، من خلال توفير التمويل لتنفيذ مشاريع ذات أولوية اقتصادية وتنموية، بلغ عددها أحد عشر مشروعًا، بحجم تمويل بلغ حوالي (507) مليون درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 135 مليون دولار) خلال الفترة (1974-2017) من خلال القروض الميسرة، وقد توزعت على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، والطاقة”.

وأشاد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، بقرار الحكومة الأردنية إطلاق اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مشروع القويرة للطاقة الشمسية، أحد أهم المشاريع التنموية الإستراتيجية لإنتاج الكهرباء في الأردن.

واشار السويدي، إلى أن “مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في الأردن، من المشاريع الريادية التي مولها الصندوق من خلال منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن عام 2013 والبالغة قيمتها 1.25 مليار دولار”.