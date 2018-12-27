الإمارات تعلن رسيما عودة العمل بسفارتها في دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الخميس، عودة العمل بسفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالعاصمة السورية دمشق

وقال بيان للخارجية، نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، إن “القائم بالأعمال بالنيابة باشر مهام عمله من مقر السفارة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة اعتبارا من اليوم”.

وأكدت الوزارة، أن “هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم إستقلال وسيادة الجهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري”.

وأعرب البيان، عن “تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يسود السلام والأمن والإستقرار في ربوع الجمهورية العربية السورية”.

وفي وقت سابق، اليوم قالت وزارة الإعلام السورية، إن من المقرر أن تعيد دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق، ظهر الخميس.

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قد رحب في وقت سابق بالتقارير الإعلامية التي أفادت بقرب إعادة افتتاح الإمارات سفارتها في دمشق.

وقال المقداد، إن “قرار إعادة السفارة يخص الإمارات، وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر”، وتابع “نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد الدول العربية التي أغلقت سفاراتها في دمشق، العمل على أرض سوريا”.

يشار إلى أن السفارة السورية في أبوظبي، لم تغلق أبوابها خلال سنوات الأزمة السورية، وهي لا تزال تواصل عملها، خاصة تقديم خدمات ضرورية لعشرات آلاف السوريين المقيمين في الإمارات.

وكانت جامعة الدول العربية أصدرت قرارًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يقضي بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وتضمن القرار آنذاك، مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، لكن القرار اعتبر ذلك شأنًا سياديًّا لكل دولة.

وغادرت غالبية البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية دمشق، مع توسّع رقعة الاحتجاجات في البلاد نهاية 2011؛ لأسباب سياسية وأمنية.