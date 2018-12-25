دلالات استئناف تصدير الغاز المصري إلى الأردن

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت فعليًا في استئناف تصدير كميات من الغاز المصري للأردن.

وقالت الوزارة إنه سيتم استئناف تصدير الغاز المصري إلى الأردن بكميات تجريبية اعتبارًا من أكتوبر 2018 وصولًا إلى الكميات التعاقدية تدريجيًا بحلول 2019.

نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، علي عبدالنبي، قال إن الفائض الذي تحققه مصر من إنتاج الغاز دفعها إلى التفكير في تصديره لبعض الدول، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حاليًا أكثر من 6 مليارات قدم، فيما تستهلك 6.3 مليار قدم مكعب، لكن الكميات المنتجة ستزيد بصورة كبيرة خلال العام المقبل.

وأوضح عبدالنبي في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن الفائض المنتظر الوصول إليه سيكون أكثر من مليار قدم مكعب خلال العام القادم فقط، ما سيزيد من فرص تصدير الغاز لدول أخرى أيضًا، داعيًا الحكومة إلى ضرورة الاستفادة من كميات الفائض في التصنيع بدلًا من تصديرها خامًا.

ضغط تركي

بدوره يرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف أن مصر أبرمت بعض الصفقات المهمة مع قبرص وغيرها لإقامة مشروعات خطوط أنابيب بحرية، لافتًا إلى أن دخول مصر عالم التصدير جاء في إطار رغبتها لأن تكون محورًا أقليميًا للطاقة في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف يوسف في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن تصدير الغاز كان وضعًا طبيعيًا مع إعلان الحكومة الاكتفاء الذاتي منه، مشددًا على أن مصر أحبطت العديد من المخطات في مسألة نجاح تجربتها في الاكتشافات البترولية وتسويقه واستخدامه على الجانب الأمثل التي كانت تحاول دول مثل تركيا الضغط على مصر لتظل مستوردة للغاز ومشتقات النفط.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا مؤخرًا أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج؛ بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وجاء إعلان وزير البترول بالتزامن مع إعلانه اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز، وسعيها لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الغاز الطبيعي المسال بعد الاكتشافات الكبيرة التي حققتها في الأعوام الماضية منها حقل ظهر البحري.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا في آخر الإحصائيات الحكومية.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت أن مصر ستوفر 250 مليون دولار شهريًا بوقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.