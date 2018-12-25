استقالة حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين في مصر

قدم نقيب الإعلاميين في مصر حمدي الكنيسي، استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، مُرسلًا إياها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، احتجاجًا على رفض لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري، تعديل مواد في قانون النقابة.

وقال الكنيسي في بيان له اليوم، إنه فوجئ برفض رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في البرلمان المصري، تعديل مواد في قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، دون العرض على اللجنة التشريعية في المجلس.

وأضاف الكنيسي أنه قبل بمنصب رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، رغم علمه بنصوص القانون المانعة لترشحه خلال أول انتخابات لمجلس الإدارة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر في طلبه تعديل مواد القانون.

وأشار إلى أن طلبات إنقاذ قانون النقابة من “6 مواد” كانت تمثل عوارًا دستوريًا وقانونيًا، تمت بواسطة مبادرات من نواب في البرلمان، الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر في تلك المواد، بخلاف أن وزير مجلس النواب السابق المستشار مجدي العجاتي أقر بأخطاء تلك المواد.

ولفت إلى أن احتمالية إسقاط قانون النقابة حال وصوله للقضاء، هو ما جعل حرصه على إنقاذه يزيد، مؤكدًا أن رفض تعديل المواد صاحبه اتهامات ومزاعم بأن حرصه على حماية النقابة والقانون يعود لمصالح شخصية.