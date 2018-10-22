النفط يرتفع مجددًا مع قرب سريان العقوبات الأمريكية على إيران‎

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في الوقت الذي من المتوقع أن يقل فيه المعروض في الأسواق فور تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد صادرات إيران من النفط الخام.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لأقرب شهر استحقاق لخام برنت القياسي 79.88 دولار للبرميل في الساعة 0248 بتوقيت غرينتش مرتفعًا عشرة سنتات عن الإغلاق السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.31 دولار للبرميل مرتفعًا 19 سنتًا عن إغلاقه السابق.

وكان المحرك الرئيس للأسعار في آسيا، اليوم الاثنين، هو قرب بدء العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية والتي يبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعلى الرغم من اتفاق منظمة أوبك في يونيو/ حزيران على زيادة الإمدادات لتعويض النقص من المعروض من النفط الإيراني أشارت وثيقة داخلية إلى أن أوبك تواجه صعوبة في زيادة الإنتاج لأن الزيادات الراهنة يقابلها نقص في إيران وفنزويلا وأنجولا.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، اليوم الاثنين “إن المنتجين الآخرين قد يواجهون صعوبة في تعويض النقص المتوقع من المعروض من النفط الإيراني بشكل كامل، وأن هذا العامل بالإضافة إلى الطلب القوي قد يؤديان إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر”.

وقال تجار إن المستهلكين الرئيسين للنفط يخزنون كميات توقعًا لحدوث مزيد من النقص.