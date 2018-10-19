ارتفاع أسعار النفط رغم اتجاهها لخسارة أسبوعية‎

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل إشارات على زيادة الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، على الرغم من أن الأسعار تتجه إلى الهبوط للأسبوع الثاني، وسط مخاوف بشأن الحرب التجارية المستمرة بين الصين والولايات المتحدة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 79.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش بارتفاع 32 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، عن الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتًا، أو 0.4%، إلى 68.91 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض برنت 1%، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.4%، ليصبح الخامان على مسار التراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وقفزت مخزونات الخام الأمريكية 6.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وللأسبوع الرابع على التوالي، بنحو 3 أمثال الأحجام التي كان المحللون يتوقعونها، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.