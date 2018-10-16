أسعار النفط تنخفض وسط توقعات بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، وسط توقعات بزيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية، لكن المؤشرات على انخفاض صادرات الخام الإيرانية هذا الشهر حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم كانون الأول/ ديسمبر 6 سنتات أو ما يعادل 0.07% إلى 80.72 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود تشرين الثاني/ نوفمبر 14 سنتًا إلى 71.64 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، بنحو 1.1 مليون برميل، وفقًا لاستطلاع أجرته “رويترز” قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي بحلول الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش اليوم، على أن يتم نشر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش غدًا الأربعاء.

وفي أول أسبوعين من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، صدّرت إيران 1.33 مليون برميل يوميًا من الخام إلى دول من بينها الهند والصين وتركيا وفقًا لبيانات رفينيتيف أيكون. ويمثل ذلك انخفاضًا من 1.6 مليون برميل يوميًا خلال نفس الفترة من أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتظهر البيانات أن الصادرات في تشرين الأول/ أكتوبر الحالي تمثل انخفاضًا كبيرًا من 2.5 مليون برميل يوميًا صدّرتها إيران في نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/ مايو الماضي من الاتفاق النووي العالمي المبرم مع إيران ويأمر بإعادة فرض عقوبات على البلاد.