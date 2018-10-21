نائب روحاني: أيام صعبة بانتظار الإيرانيين

اعتبر إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية في الحكومة، الأحد، أن طريقة التعامل ومواجهة العقوبات الأمريكية، ليست من مسؤولية الحكومة وحدها، بل يجب على الشعب مساعدتها، داعيًا الإيرانيين إلى مساعدة الحكومة في هذا الطريق الذي وصفه بـ”الصعب”.

وقال جهانغيري في كلمة له بمناسبة “اليوم الوطني للتصدير”، في العاصمة طهران، إن “هناك طريقًا صعبًا سيكون أمام إيران، لكنه ليس طويلًا، وسنخرج من هذه الطريق”، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية التي ستدخل الحزمة الثانية منها حيز التنفيذ في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واعتبر أن “طريقة التعامل مع العقوبات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يجب على الشعب أن يساعدها لتخطي هذه العقوبات”، مضيفًا أن “لديه أمل في أن تكون ظروف اقتصاد البلد وإنتاجه وصادراته ووارداته أفضل في المرحلة المقبلة”.

وأفاد بأن “أوضاع بلاده لا تتأثر فقط بالظروف الاقتصادية الداخلية، بل بالوضع الدولي الذي له تأثير كبير على البلاد”، مطالبًا الإيرانيين “بعدم الخوف من العقوبات المقبلة”.

وأشار جهانغيري إلى ان “هذه العقوبات تم فرضها قبل هذا التاريخ، ولا داعي للخوف والقلق”، مبينًا أن “الولايات المتحدة وضغوطها لا تتعلق فقط بالحكومة الإيرانية، بل يريدون أيضًا ممارسة الضغط على الشعب الإيراني”.