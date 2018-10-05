النفط يرتفع قبيل عقوبات أمريكية على إيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط توقعات من التجار بشح في المعروض، قبيل فرض الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية، التي من المنتظر أن تبدأ الشهر المقبل.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت 85.05 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 47 سنتًا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتًا، أو 0.7%، إلى 74.88 دولار للبرميل.

وسوف تستهدف العقوبات الأمريكية صادرات الخام الإيرانية، اعتبارًا من الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمارس واشنطن ضغوطًا على الحكومات والشركات في أنحاء العام؛ لكي لا تشتري الخام الإيراني.