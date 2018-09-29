مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، إن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.

وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا الشهر الجاري مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعب يوميًا في تموز/يوليو الماضي.

والإنتاج المصري ينمو باضطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال الوزير الملا إنه “بوصول آخر شحنات الغاز المسال لمصر الأسبوع الماضي نعلن وقف استيراد الغاز من الخارج”، ولم يذكر تفاصيل ولا عدد الشحنات التي تسلمتها مصر العام الجاري.

وتفيد تصريحات الملا بأن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الغاز الطبيعي، بينما تعمل على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.