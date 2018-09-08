زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 10%

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 10%، حيث وصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، حسبما أفاد مسؤول بوزارة البترول.

وقال المسؤول: إن “إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بدعم من زيادة إنتاج حقل ظهر”.

وكانت مصر أعلنت، الجمعة، زيادة إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعب يوميًا، فيما بلغت استثماراته 7.7 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال طارق الملا، وزير البترول المصري، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميًا، بنهاية العام الجاري.

يذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ 6 مليارات قدم مكعب يوميًا في يوليو/ تموز الماضي، فيما اكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، حيث تشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.